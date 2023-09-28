В Гидрометцентре предупредили о дождях и похолодании в Москве с 1 октября

До 4 октября температура воздуха по ночам будет составлять до 10 градусов, днем воздух будет прогреваться до 12-15 градусов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Понижение температуры воздуха и дождливая погода придут в Москву в конце недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу еще сохранится тепло, но станет уже чуть больше облаков, будет переменная облачность, осадков не ожидается. <…> А уже в воскресенье будут дожди, начнется понижение температуры. Будет на 4 градуса выше нормы. Конечно, это будет ощущаться как похолодание", - рассказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, до 4 октября температура воздуха по ночам будет составлять до 10 градусов, днем воздух будет прогреваться до 12-15 градусов.

По данным Гидрометцентра, на следующей неделе характер погоды сохранится. В понедельник и вторник днем прогнозируется плюс 13-18 градусов, в среду - плюс 15-20 градусов. Все дни местами ожидаются небольшие дожди.