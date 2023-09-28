Вильфанд заявил, что сентябрь в Москве может стать самым теплым за всю историю

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что регулярные метеонаблюдения ведутся в городе с 1879 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сентябрь 2023 года может установить рекорд по теплу. В ближайшие дни москвичей ожидает августовская погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее метеоролог рассказал, что нынешний сентябрь станет самым сухим за историю.

"С большой степенью вероятности это будет самый теплый сентябрь за всю историю наблюдений", - рассказал он на пресс-конференции в Москве.

Вильфанд напомнил, что регулярные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.

Метеоролог рассказал, что в ближайшие дни погода будет радовать москвичей - днем ожидается до плюс 20-23 градусов. Это августовская температура. Но с воскресенья ее характер начнет меняться.