В Кургане открыли соединяющий треть жителей города с центром мост после капремонта

На работы потратили около 155 млн рублей

ТАСС, 28 сентября. Путепровод, соединяющий микрорайон Заозерный с центром Кургана, досрочно открылся после масштабного капитального ремонта. Мост находился в предаварийном состоянии, на работы было потрачено почти 155 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"В Кургане после капитального ремонта открылся путепровод Чеховский, который с нетерпением ждали жители Заозерного района Кургана. <…> Для большей транспортной доступности здесь увеличили ширину проезжей и пешеходной частей. <…> Мост вошел в ремонт в апреле в предаварийном состоянии. <…> При выполнении работ использовано более 600 куб. м бетона, заасфальтировано более 1,5 тыс. кв. м тротуаров и около 3 тыс. кв. м проезжей части, стоимость работ - почти 155 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

При ремонте путепровод также был расширен. Отмечается, что работы проведены по самым современным технологиям - теперь мост будет надежным и легким. "Это позволит серьезно разгрузить транспортную ситуацию в центральной части города", - отметил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Контракт на проведение ремонта был заключен в октябре 2022 года, демонтажные работы начались в феврале 2023 года с частичным перекрытием движения, а в начале марта путепровод был полностью закрыт, разработаны пути объезда.

В Заозерном проживает треть населения города - порядка 100 тыс. человек. По графику объект должен быть сдан в декабре.