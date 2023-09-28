Вильфанд заявил, что бархатный сезон на Черноморском побережье продлится еще две недели

Руководитель Гидрометцентра сообщил, что сейчас температура Черного моря составляет плюс 23-25 градусов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бархатный сезон на курортах Черного моря продлится минимум до начала второй декады октября. Температура воды сейчас составляет плюс 23-25 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бархатный сезон будет, как минимум, до начала второй декады октября", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, сейчас температура Черного моря составляет плюс 23-25 градусов. В ближайшие дни температура воздуха будет плюс 23-25 на Черноморском побережье и до плюс 28 градусов в континентальных районах.