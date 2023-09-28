В Херсонской области День воссоединения с Россией будет нерабочим

Поскольку в этом году 30 сентября приходится на субботу, жители региона получат дополнительный выходной 2 октября, сообщил херсонский губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 28 сентября. /ТАСС/. День воссоединения с Россией в Херсонской области станет нерабочим. Поскольку в этом году 30 сентября приходится на субботу, жители региона получат дополнительный выходной 2 октября, сообщил херсонский губернатор Владимир Сальдо.

"Внес изменения в указ "Об установлении в Херсонской области нерабочих праздничных дней": 30 сентября - День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией объявить нерабочим праздничным днем", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Он уточнил, что в этом году дополнительным нерабочим днем будет 2 октября, так как 30 сентября приходится на субботу.

12 сентября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении новой памятной даты - дня воссоединения четырех новых регионов с Россией, который предполагается отмечать 30 сентября. Документ уже принят обеими палатами парламента.