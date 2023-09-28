СМИ: суд в Финляндии обязал запросившего убежище россиянина вернуть детей матери в РФ

По данным газеты Helsingin Sanomat, мужчина приехал в Финляндию осенью 2022 года и запросил убежище для себя и своих детей в возрасте 10 и 12 лет

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Финляндии предписал гражданину РФ, запросившему убежище в стране, вернуть двоих несовершеннолетних детей матери в Россию. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По ее данным, мужчина приехал в Финляндию осенью 2022 года и запросил убежище для себя и своих детей в возрасте 10 и 12 лет. Мать несовершеннолетних, с которой они до этого проживали в России, обратилась в суд с требованием о возвращении детей, поскольку они были вывезены в Финляндию без ее согласия.

Отец обосновал вывоз детей тем, что в России школьники проходили "военную подготовку": старший ребенок обучался в кадетском классе, а младший - в классе Юнармии. Несовершеннолетние заявили, что мысль о возвращении на родину "пугает их". Однако суд постановил, что возвращение детей матери не повлечет для них серьезных рисков, а "обращение, наносящее вред человеческому достоинству", им не угрожает.

Ранее Апелляционный суд Финляндии отказал женщине в возвращении детей. Однако Верховный суд разрешил ей подать апелляцию, которая в итоге была удовлетворена.