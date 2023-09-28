Приложение ОНФ для отслеживания БПЛА "Радар. НФ" скачали более 115 тыс. раз

Приложение помогло сбить два БПЛА над территорией Брянской области

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Радар. НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или диверсионные группы, скачали уже более 115 тыс. пользователей. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев.

Приложение было представлено 17 августа, оно уже помогло сбить два БПЛА над территорией Брянской области.

"На сегодняшний день "Радар. НФ" установили более 115 тыс. россиян", - сказал Камышев.

20 сентября приложение подверглось массированной DDoS-атаке, из-за которой люди не могли получить коды доступа при регистрации. Как сообщил ТАСС Камышев, атаки были с американских и украинских серверов, на пике количество запросов превышало 1 тыс. в минуту. По словам Камышева, все атаки были отбиты, сейчас сервис работает стабильно.

Приложение "Радар. НФ" доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore. Инструкцию о том, как скачать приложение и как пользоваться функционалом на операционной системе iOS, можно найти на сайте Народного фронта.