В Санкт-Петербурге заявили о заинтересованности в прямых авиарейсах в Индию

Как пояснил вице-губернатор Владимир Княгинин, речь идет об авиасообщении с Мумбаи и Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург обсуждает с индийскими правительственными структурами и авиакомпаниями возможность прямых авиарейсов из Санкт-Петербурга в Индию. Об этом сообщил российским журналистам в Нью-Дели вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

"Речь идет о двух рейсах: Санкт-Петербург - Мумбаи и Санкт-Петербург - Нью-Дели", - сказал Княгинин в кулуарах конференции в Нью-Дели, которая состоялась в рамках визита деловой и культурной миссии Санкт-Петербурга в Индию.

Он отметил, что, в случае появления таких рейсов, Мумбаи мог бы стать центром для поездок в Россию из целой группы экономически развитых западных штатов Индии.

"Перед пандемией наш потенциал оценивался в 50 тыс. посещений [индийцев] в год. Мы считаем, что этого явно недостаточно", - отметил вице-губернатор.

Он добавил, что появление таких авиарейсов способствовало бы росту туризма. "Каждый раз, когда приходят туристы, тут же за ними приходит и бизнес. Если придут туристы, то обслуживать этот поток придут финансовые структуры, туристов нужно кормить-поить, расселять. Поскольку туристы из Азии имеют специфические запросы, скорее всего этим будут заниматься и представители Индии. И у нас вырастет целый сектор бизнесменов из Индии. Они могут стать проводниками для всех остальных", - отметил Княгинин.