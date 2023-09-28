В Псковской области подросткам запретили посещать табачные магазины

В случае нарушения детьми запрета штраф для юридических лиц составит до 200 тыс. рублей

ПСКОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания на очередной сессии приняли закон, который запрещает детям и подросткам находиться в табачных магазинах, а также в учреждениях, торгующих вейпами. За нарушение запрета утвержден штраф, который составляет до 200 тыс. рублей для юридических лиц, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Закон о запрете нахождения детей и подростков в табачных магазинах и вейп-шопах приняли в Псковской области. Должностные и юридические лица, ИП обязаны не допускать нахождение детей на принадлежащих им объектах и незамедлительно уведомлять [органы внутренних дел] о каждом факте обнаружения ребенка", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, за нарушение закона максимальный штраф для должностных лиц составит 50 тыс. рублей. А юридических лиц за по повторное нарушение оштрафуют на 200 тыс. рублей. Родители, которые повторно допустили нахождение своего ребенка в запрещенном месте, заплатят 2 тыс. рублей.

"Протоколы об административных правонарушениях смогут составлять сотрудники полиции, представители правительства и комитета по образованию. <...> Ранее к недопустимым для пребывания несовершеннолетних местам были отнесены заведения, предназначенные для реализации только алкогольной продукции, кальянные и секс-шопы", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального парламента, ограничение не коснется, в частности, продуктовых магазинов, в которых есть отделы, торгующие табаком и прочей сопутствующей продукцией. Введенный закон распространяется только на те места, где торгуют исключительно никотиносодержащей продукцией.