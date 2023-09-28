28 сентября, 12:10

Вильфанд заявил, что гололедица будет наблюдаться в России этой зимой чаще обычного

Руководитель Гидрометцентра отметил, что основная причина такого явления заключается в чередовании эпизодов теплой и холодной погоды

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россиян ожидают резкие колебания погоды предстоящей зимой - оттепели будут часто сменяться очень холодной погодой. Это приведет к тому, что гололед и гололедица будут наблюдаться чаще, чем обычно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение отопительного периода в большинстве регионов Российской Федерации высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для развития опасных явлений", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, из-за чередования эпизодов очень теплой и очень холодной погоды этой зимой будут часто наблюдаться гололедица и гололед. "Они прогнозируются в течение этого отопительного периода чаще, чем обычно. Периоды оттепели - тоже чаще, чем обычно. <…> Говорить о том, когда именно будут эти похолодания и оттепели, принципиально невозможно", - сказал метеоролог. 

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
© Информационное агентство ТАСС
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