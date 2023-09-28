Суд отказался вернуть экс-следователю СК более 1 тыс. биткойнов, полученных от хакеров

Никулинским районным судом Москвы по гражданскому делу в отношении Марата Тамбиева ранее было вынесено постановление, в соответствии с которым принадлежащие ему 1 032 биткойна были обращены в доход России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение Никулинского районного суда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры РФ к бывшему начальнику следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району столицы Марату Тамбиеву, обвиняемому в вымогательстве более 1 тыс. биткойнов у хакерской группировки Infraud Organization. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда апелляционной инстанции.

"Решение оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства.

19 июня Никулинским районным судом Москвы по гражданскому делу в отношении Тамбиева было вынесено постановление, в соответствии с которым принадлежащие ему 1 032 биткойна были обращены в доход РФ.

Тамбиев, расследовавший дело членов Infraud Organization, начал вымогать у обвиняемых биткойны, которые те получили в результате противоправной деятельности. Хакеры обратились в ФСБ, после чего следователь был задержан. Позднее были задержаны и арестованы его подчиненные. Генпрокуратура подала иск в суд о взыскании биткойнов, которые он получил от обвиняемых. В его отношении возбуждено дело о получении взятки.

В марте Таганский районный суд Москвы вынес приговоры членам Infraud Organization по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).