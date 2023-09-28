На главной станции США в Антарктиде запретили продажу алкоголя из-за сексуального скандала

В соответствии с новыми правилами, работники станции смогут заказывать в барах только безалкогольные напитки

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Работники главной антарктической станции США Мак-Мердо больше не смогут покупать в баре алкоголь из-за запрета, введенного на фоне сексуального скандала. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его информации, в соответствии с новыми правилами, работники станции смогут заказывать в барах только безалкогольные напитки. До изменений работники могли покупать до 18 банок пива или 3 бутылок вина каждую неделю, сообщает агентство.

Эти изменения были внесены из-за обеспокоенности тем, что в Мак-Мердо позволили распространяться проступкам сексуального характера. Некоторые женщины ранее сообщали, что их заявления о преследовании или нападении игнорировались работодателями, пишет агентство. В некоторых случаях свою роль сыграл алкоголь, подчеркивает Associated Press. "Мы не успокоимся, пока не будем уверены, что каждый член антарктического сообщества чувствует себя в безопасности и получает поддержку", - приводит агентство слова главного операционного директора Национального научного фонда Карен Марронгель.

Национальный научный фонд опубликовал в 2022 году отчет, в котором 59% женщин заявили, что подвергались преследованиям или нападениям во время пребывания в Антарктиде, а 72% женщин заявили, что такое поведение является проблемой. В прошлом месяце Associated Press провело расследование и сообщило о частых случаях сексуальных домогательств на станции Мак-Мердо.