Плахотнюк обжаловал в Европейском суде введенные против него санкции

Адвокат олигарха Джейсон Побджой обосновал иск причинами, среди которых нарушение прав подзащитного и явные ошибки обвинителей

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк подал иск в Европейский суд по правам человека, потребовав отмены санкций, введенных против него Советом ЕС. Об этом сообщило молдавское издание Ziarul de Garda со ссылкой на "Официальный журнал ЕС".

"Бывший лидер ДПМ требует отмены решения, которым на него были наложены ограничения, а также возмещения судебных издержек. Иск опубликован в "Официальном журнале ЕС" 25 сентября 2023 года. Плахотнюк просит Европейский суд по правам человека аннулировать решение Совета ЕС от 30 мая об ограничительных мерах и регламент, имплементирующий это решение", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что его адвокат Джейсон Побджой обосновал иск причинами, среди которых нарушение прав подзащитного и явные ошибки обвинителей.

Евросоюз опубликовал 30 мая список из пяти человек, в отношении которых введены "ограничительные меры в связи с действиями, дестабилизирующими Республику Молдову". В этот перечень попали лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, российский бизнесмен Игорь Чайка, молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк, лидер молдавской партии "Строим Европу дома", бывший замглавы Генерального комиссариата полиции Молдавии Георгий Кавкалюк, а также вице-председатель "Шор" Марина Таубер.

В декабре прошлого года США и Великобритания внесли в санкционный список Плахотнюка после того, как президент Молдавии Майя Санду призвала вернуть средства, которые, по ее словам, он и Илан Шор "инвестировали в странах с сильными демократиями". Плахотнюк в 2016 году путем подкупа и шантажа взял под свой контроль парламент, правительство, судебную систему и Конституционный суд Молдавии. Несмотря на массовые протесты оппозиции правительство олигарха поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. В 2017 году Плахотнюк запретил членам правительства ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов, последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов.

В 2019 году после смены власти Плахотнюк уехал в США, после чего Генеральная прокуратура Молдавии назвала его одним из главных организаторов мошеннической схемы по выводу из банков страны $1 млрд и обвинила в захвате власти в стране. Власти США отказались выдать его по запросу молдавских прокуроров, после чего он уехал в Европу, где дал интервью, в котором заявил, что намерен вернуться в молдавскую политику, чтобы вывести страну из кризиса.

В России против него возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками.