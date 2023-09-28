В Запорожской области день воссоединения с Россией станет нерабочим

Глава региона Евгений Балицкий подписал соответствующий указ

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. День воссоединения с Россией в Запорожской области станет нерабочим. Поскольку в этом году 30 сентября приходится на субботу, нерабочий праздничный день переносится на понедельник, 2 октября, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

"Подписал указ об установлении на территории Запорожской области дополнительного нерабочего праздничного дня 30 сентября, в День воссоединения Запорожской области с Российской Федерацией. В этом году нерабочий праздничный день 30 сентября 2023 года переносится на понедельник 2 октября 2023 года", - написал Балицкий.

25 сентября Совет Федерации одобрил закон об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Документ внес на рассмотрение Госдумы президент России 12 сентября. Госдумы 19 сентября приняла законопроект в первом чтении и сразу в целом.