В Брянской области добровольцам СВО планируют выдавать земельные участки

Военнослужащие смогут также получить денежную компенсацию в размере 200 тыс. рублей вместо земли

БРЯНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Брянская областная дума приняла закон о дополнительной поддержке добровольцев и росгвардейцев, участвующих в специальной военной операции. Военнослужащие этих категорий смогут получить земельный участок либо компенсацию в размере 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Принят закон "О дополнительной мере социальной поддержки военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей", - сообщили в пресс-службе Брянской областной думы.

В документе говорится, что военнослужащие определенных категорий могут получить земельный участок бесплатно либо денежную компенсацию в размере 200 тыс. рублей. Также на поддержку могут рассчитывать и семьи добровольцев.