Глава Адыгеи предупредил о распространяемых от его имени фейках

В подтверждение своих слов Мурат Кумпилов опубликовал скрин с экрана аккаунта, где видна переписка

МАЙКОП, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в своем официальном Telegram-канале о появлении фейкового, с которого от его имени рассылаются сообщения пользователям соцсетей.

"Уважаемые жители республики, хочу предупредить вас о новом виде мошенничества, когда в Telegram создаются фейковые аккаунты, впоследствии они используют для рассылки ложных сообщений. Мне стало известно, что такие сообщения распространяют и от "моего" имени", - написал он, попросив быть внимательными и доверять только проверенным источникам информации.

В подтверждение своих слов глава региона опубликовал скрин с экрана аккаунта, на котором опубликована переписка. "Хочу поставить вас в известность о том, что с вами будут связываться по вопросу инструктажа, Новиков В. Н. Прошу вас быть готовыми к звонку. После звонка в обязательном порядке написать. В котором часу удобно принять звонок?" - написано от имени главы.