Росатом открыл третью в России школу моделирования в опорном вузе Ростовской области

Как заверил управляющий директор АО "ИТЦ "ДЖЭТ" Алексей Ковалевич, занятия будут проводить для студентов разных факультетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Компания Росатома - АО "Инженерно-технический центр "ДЖЭТ" (ИТЦ "ДЖЭТ") - открыла школу моделирования в Донском государственном техническом университете - опорном вузе Ростовской области. Она стала третьей в России в рамках создания сети инженерно-математических школ АО "ИТЦ "ДЖЭТ", передает корреспондент ТАСС.

"Открытие школы "ДЖЭТ", которая будет заниматься обучением и подготовкой кадров, которые в перспективе будут заниматься матмоделированием новой системы в атомной энергетике и других отраслях, продиктовано временем. Таких школ в России создано три - сегодня она открывается у нас, ранее были открыты в Казани и Томске. В классе оборудовано 10 рабочих мест, в том числе для куратора, они оснащены техникой, программным обеспечением и методическим сопровождением. Именно такие школы, которые создают наши партнеры, дают возможность готовить высококвалифицированных специалистов, которые готовы создавать и трудиться, осваивать и внедрять новые знания", - сказал на церемонии открытия ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Он также уточнил, что школа моделирования создана на базе кафедры "Приборостроение и биомедицинская инженерия" факультета "Автоматизация, мехатроника и управление".

Как отметил управляющий директор АО "ИТЦ "ДЖЭТ" Алексей Ковалевич, занятия будут проводиться для студентов различных факультетов опорного вуза Ростовской области. Обучение поможет им научиться моделировать, более предметно видеть и глубже познавать процессы.

"Для них, я надеюсь, это будет шаг вперед и поможет в будущем найти более квалифицированную и высокооплачиваемую работу. Наша задача - научить студентов работать на инструментах моделирования, которые мы предоставляем, а потом использовать их в своей последующей повседневной деятельности, чтобы получаемая в России продукция была высокого качества, чтобы мы заняли лидирующие позиции в мире по нашей продукции", - сказал Ковалевич.

В сентябре 2022 года школы математического моделирования ИТЦ "ДЖЭТ" открылись в Казанском государственном энергетическом университете и Томском политехническом университете для обучения отечественным технологиям тренажеростроения на базе российского программного комплекса REPEAT. Школа моделирования реализуется в рамках отраслевого проекта "Фабрика моделирования". Проект направлен на подготовку молодых специалистов для работы в области моделирования в сфере атомной энергетики.