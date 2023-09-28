В Швейцарии за последние два года растаяло 10% льда горных вершин

Средняя толщина растаявшего льда достигает 3 м

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Таяние швейцарских ледников ускорилось: всего за два года они потеряли 10% объема - столько же, сколько за период с 1960 по 1990 год. Об этом сообщила Швейцарская сеть мониторинга ледников (Glamos), осуществляющая мониторинг ледников, со ссылкой на данные Швейцарской академии наук.

По информации, опубликованной на сайте ведомства, в 2022 году ледники в Швейцарии потеряли 6% своего объема, в 2023 году - 4%, тогда как раньше потеря 2% считалась экстремальной, сообщают эксперты. Отмечается, что этот процесс затронул ледники по всей стране.

Быстрое сокращение ледяного покрова ученые связывают с рекордно высокими температурами летом и незначительными осадками зимой. "Таяние ледников затронуло всю Швейцарию, - говорится в отчете. - Оно зафиксировано в южном Вале и долине Энгадина на высотах свыше 3200 м, на которых ледники до недавнего не уменьшались". По данным программы спутникового мониторинга Copernicus, лето 2022 года в Европе стало самым жарким с 1991 года.

Средняя толщина растаявшего льда достигает 3 м. Согласно прогнозу Австрийской академии, ледники в восточной части Альп практически полностью исчезнут к 2050 году в результате изменения климата. Через 27 лет остатки льда могут сохраниться лишь в отдельных тенистых расселинах на большой высоте. Гляциологи полагают, что таяние ледников повысит риск оползней и наводнений, а также потребует новых подходов к созданию систем раннего оповещения населения.

Восточными Альпами называют часть горного массива между Боденским озером (его делят между собой Австрия, Германия, Швейцария) на севере и озером Комо (Италия) на юге. Они охватывают горные массивы на территории Австрии, Германии, Италии, Лихтенштейна, Словении и Швейцарии.