28 сентября, 12:36,
обновлено 28 сентября, 12:39

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября

Екатерина Якель/ ТАСС
© Екатерина Якель/ ТАСС

Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав РФ. Как отмечается в сопроводительных материалах, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус и осуществлять свое экономическое и социальное развитие.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
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