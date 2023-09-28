День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября

Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав РФ. Как отмечается в сопроводительных материалах, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус и осуществлять свое экономическое и социальное развитие.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.