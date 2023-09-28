РГО презентовало в Курганской области проект "Региональный лекторий"

На первом мероприятии телеведущий и путешественник Алексей Никулин рассказал об экспедиции по исследованию трассы Аляска - Сибирь, организованной в годы ВОВ

ТАСС, 28 сентября. Специалисты Русского географического общества запустили новый проект "Региональный лекторий", с помощью которого молодежи и всем желающим эксперты рассказывают об экспедициях по территории России и демонстрируют документальные фильмы, снятые на основе таких путешествий. Первым регионом, где был дан старт проекту, стала Курганская область, сообщила пресс-служба РГО.

"В Кургане состоялись дебютные мероприятия Регионального лектория РГО - нового проекта Русского географического общества. В них приняли участие более 600 жителей города, а также более 500 зрителей в режиме онлайн из разных регионов России, в том числе из ДНР и ЛНР. Региональный лекторий - комплексный формат мероприятий, включающий лекцию, показ документального фильма и прямой диалог с автором ленты", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, первое мероприятие прошло в Курганском государственном университете. Здесь член РГО, телеведущий и путешественник, автор более 30 фильмов Алексей Никулин рассказал о втором сезоне экспедиции Русского географического общества и Минобороны России по исследованию трассы Аляска - Сибирь, организованной в годы Великой Отечественной войны. Зрители увидели документальный фильм "Алсиб. Хроники воздушной трассы".

"Прямое общение с автором фильма, посвященного такой теме, всегда вызывает неподдельный интерес. Подобные проекты очень важны для нас с нескольких точек зрения. Сегодняшний день еще раз подтвердил это. Студенты почерпнули много важного для себя именно с профессиональной точки зрения. Я говорю, например, об историках, географах, журналистах, инженерах", - приводит пресс-служба слова проректора по научной работе Курганского государственного университета Артема Шарова.

Второе мероприятие проекта состоялось на площадке Курганского областного колледжа культуры. Его участники узнали о том, какие тайны скрывает крепость Пиллау, познакомились с экспедициями Русского географического общества, получили информацию о том, как присоединиться к ним. После каждого мероприятия всем желающим предложили заполнить анкету. Это даст возможность в обозримом будущем принять участие в мероприятиях РГО по любым направлениям его деятельности.