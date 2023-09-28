В Чувашии открыли первый "Кванториум" на базе вуза

Педагогический технопарк создали в рамках нацпроекта "Образование"

ЧЕБОКСАРЫ, 28 сентября. /ТАСС/. Технопарк "Кванториум" открылся по нацпроекту на базе Чувашского педагогического университета им. И. Я. Яковлева, сообщил в своем Telegram-канале глава Минобразования республики Дмитрий Захаров. Это первый "Кванториум" в регионе, который создан в высшем учебном заведении.

"На базе Чувашского педуниверситета им. И. Я. Яковлева открылся педагогический технопарк "Кванториум" в рамках национального проекта "Образование", - отметил Захаров.

По его словам, в технопарке сформированы три лаборатории: естественно-научного и технологического образования, а также записи вебинаров и презентационного контента. "Создаваемые направления значительно усилят процесс обучения студентов методикам и технологиям преподавания учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей с использованием цифровых и учебно-исследовательских лабораторий по биологии, физике, химии, нейротехнологии, робототехнике, 3D-моделированию", - уточняется в сообщении.

В Минобразования Чувашии сообщили ТАСС, что это первый "Кванториум", открытый в республике на базе высшего учебного заведения. На сайте педагогического университета отмечается, что технопарк является структурным подразделением вуза. Ранее Захаров заявлял, что в 2024 году в регионе откроют два первых "Кванториума" на базе школ.