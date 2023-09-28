В ООН призвали к соблюдению прав бывшего главы правительства непризнанной НКР

В Баку ранее сообщали, что Рубену Варданяну предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении госграницы

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало соблюдать права арестованного властями Азербайджана бывшего главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в Женеве официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел в ответ на просьбу прокомментировать задержание Варданяна.

"Мы призываем власти принять все меры для обеспечения соблюдения надлежащей правовой процедуры и прав на справедливое судебное разбирательство, как того требует международное право в области прав человека, - отметила Троссел. - Крайне важно, чтобы права Рубена Варданяна и любых других задержанных лиц пользовались полным уважением и защитой".

Бывший глава непризнанной НКР

Сабаильский районный суд города Баку вынес решение об аресте бывшего главы правительства непризнанной НКР сроком на четыре месяца, передавало азербайджанское информационное агентство APA. По его данным, решение принято на основании представления следственного управления Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

Ранее СГБ распространила информацию, что Варданяну предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Варданян был задержан в среду азербайджанскими пограничниками на пункте пропуска "Лачин" при попытке выехать на территорию Армении и в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования препровожден в Баку.

Бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". В сентябре 2022 года он заявил, что решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Также Варданян поблагодарил Россию за успехи, которых достиг в бизнесе, и за присутствие в Нагорном Карабахе миротворцев РФ. В декабре 2022 года заявление Варданяна о выходе из гражданства РФ было удовлетворено. В ноябре 2022 года Варданян был назначен госминистром непризнанной НКР. В феврале 2023 года был снят с должности.