28 сентября, 13:16

Движение в центре Москвы закроют 29 сентября из-за проведения концерта

Департамент транспорта и Центр организации дорожного движения рекомендует водителям планировать маршруты заранее

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на нескольких улицах в центре Москвы будет временно закрыто 29 сентября в связи с проведением концерта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение будет закрыто с 00:01 до 21:00 на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста", - отмечается в публикации.

Ранее говорилось, что в Москве 29 сентября планируется концерт на Красной площади в честь присоединения новых регионов. Департамент транспорта и Центр организации дорожного движения рекомендует водителям планировать маршруты заранее. 

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