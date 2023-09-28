Запорожская область за три года намерена закупить 121 единицу техники для вывоза ТКО

В планах также обновить контейнерный парк в регионе

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Минприроды Запорожской области за три года планирует закупить 121 единицу техники для вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом журналистам сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Александр Воробьев.

"В течение трех лет мы планируем закупить 121 единицу мусоровывозящей техники и обновить контейнерный парк. Это более 8 тыс. контейнеров, которые поступили на территорию области и начинают размещаться. Средств на это запланировано немало - 1,3 млрд рублей. Это довольно существенная помощь для того, чтобы сформировать современную систему обращения с отходами", - сказал Воробьев.

В июне Российский экологический оператор разработал концепции развития отрасли обращения с бытовыми отходами для Херсонской и Запорожской областей. Они предполагают строительство пяти предприятий до конца 2028 года. Как сообщал ранее ТАСС Воробьев, на проектирование двух полигонов в Запорожской области планируется направить порядка 150 млн рублей. "Мы сейчас приступаем к проектированию полигона на территории Бердянского района, готовим всю необходимую документацию. В последующем уже со строительством", - сказал Воробьев.

Кроме того, по словам и.о. министра, в ближайшие годы парк машин обновят запорожские лесничества. "Острый вопрос - это состояние технического парка. На 2024 и 2025 год мы запланировали приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники. Всего в область поступит 16 единиц техники. Основные фонды мы сможем обновить", - отметил он.

По данным Минприроды региона, количество лесных пожаров в Запорожской области за год снизилось. "Если в 2022 году на территории области было зарегистрировано 23 лесных пожара общей площадью 418,5 га, то в 2023 году, по состоянию на 27 сентября зарегистрировано всего 6 лесных пожаров общей площадью 26,37 га", - отметили в министерстве.