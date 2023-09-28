Университет Альберты прекратил сотрудничество с фондом Хунки

По словам посла РФ в Оттаве Олега Степанова, "университет сказал, что деньги он вернет"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Канадский университет Альберты прекратил сотрудничество с образовательным фондом нациста дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина") Ярослава Хунки (Гуньки). Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы вчера обнаружили, что Гунька имеет образовательный фонд в провинции Альберта. Мы спросили университет, как они отреагируют, - университет сказал, что деньги он вернет и с Гунькой больше дело иметь не будет", - указал дипломат.

"Канадские власти с учетом состояния наших двусторонних отношений с нами не контактировали, они просто нас боятся и избегают", - добавил Степанов.