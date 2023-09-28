В фонде Исинбаевой в Волгограде опровергли информацию о своем закрытии

Представитель фонда заявила, что проектов пока нет из-за отсутствия бюджета

ВОЛГОГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Благотворительный фонд Елены Исинбаевой не закрылся и продолжает работать, сообщила ТАСС представитель фонда, комментируя появившуюся в Сети информацию о якобы прекращении деятельности организации.

"Фонд не закрылся, фонд работает. То, что фонд закрылся, - это все неправда. Пожертвования благотворительные прекратились в какое-то время, у нас так было и с пандемией. Нет у нас пока проектов, так как не было бюджета", - сказала собеседница агентства.

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой зарегистрирован в Волгограде. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, он действующий, его президентом является Исинбаева. Однако, как следует из данных платформы СПАРК, сейчас фонд не осуществляет финансовых операций. По состоянию на конец 2022 года на балансе фонда было чуть больше 2 млн рублей, организация подала в налоговый орган нулевую финансовую отчетность.

17 июля Исинбаева сообщила в социальных сетях, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным". Также ранее сообщалось, что Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе. 27 июля источник в движении "Общероссийский народный фронт" сообщил ТАСС, что Исинбаева исключена из состава центрального штаба ОНФ. В начале сентября МОК объявил состав комиссий, скорректированный в 2023 году. Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева родилась и проживала в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В ее активе 28 мировых рекордов. В 2013 году основала Благотворительный фонд Елены Исинбаевой, занимающийся поддержкой и развитием детского и юношеского спорта среди ребят из малообеспеченных семей, учащихся детдомов и сирот.