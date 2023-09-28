В Минпросвещения заявили о решенных проблемах с обеспечением регионов учебниками

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, школьные библиотеки укомплектованы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Точечно возникающие в регионах проблемы с обеспечением школ учебниками решены, школьные библиотеки укомплектованы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Что касается обеспеченности регионов учебниками, точечно возникающие в регионах проблемы в начале учебного года мы отработали. <…> Каждое обращение рассматривается с регионами и муниципалитетами с учетом того, что обеспечение учебниками обучающихся относится к региональным полномочиям. По большинству проблемных вопросов местные власти отреагировали оперативно и провели доукомплектацию библиотек: докупили недостающие учебники или взяли из резервного фонда муниципалитетов", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

В Минпросвещения отметили, что в большинстве регионов потребность в учебниках соответствует фактически закупленному в этом году количеству учебных изданий. "В целом число приобретенных учебников в этом году почти на 12 млн единиц больше, чем в прошлом году, и составило 66 млн учебников", - отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что, несколько регионов, в частности Оренбургская, Рязанская области, Республики Бурятия, Дагестан и Чеченская Республика, обратились в ведомство с просьбами помочь в замене ветхих учебников новыми. "Речь не идет о недостатке учебной литературы, а именно о том, чтобы обновить и создать прочный запас библиотечного фонда в субъектах", - отметили в Минпросвещения.

Маркировка учебников

Кроме того, издательство учебной литературы "Просвещение" совместно с министерством ведет работу над проектом по цифровой маркировке школьных учебников, рассказали в пресс-службе. При этом, по словам Кравцова, речи о переходе на электронные учебники в РФ не идет. "Электронные ресурсы выступают только дополнением к традиционной системе образования", - отмечается в сообщении пресс-службы.