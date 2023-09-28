28 сентября, 13:24,
обновлено 28 сентября, 13:49

В РФ работают над проектом по цифровой маркировке школьных учебников

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, инициатива позволит осуществлять контроль обеспеченности учебниками

Издательство учебной литературы "Просвещение" совместно с Министерством просвещения России ведет работу над проектом по цифровой маркировке школьных учебников, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Сергея Кравцова.

Там уточнили, что в ходе пленарного заседания Госдумы по предложению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина обсуждалась ситуация с обеспечением школьными учебниками в регионах. Кравцов в ходе заседания также подчеркнул, что в России не идет речи о переходе на электронные учебники.

"На заседании дополнительно обсудили вопрос электронных учебников. Министр подчеркнул, что речи о переходе на них не идет. Электронные ресурсы выступают только дополнением к традиционной системе образования. Сергей Кравцов добавил, что для контроля обеспеченности учебниками ГК "Просвещение" совместно с Минпросвещения России работает над проектом по цифровой маркировке", - сообщили в пресс-службе. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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