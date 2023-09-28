В Северной Осетии три северянина и пять чернобыльцев получат сертификаты на жилье

В очереди на получение сертификатов находятся девять человек из числа жителей республики, подвергшихся радиационному воздействию после катастрофы на Чернобыльской АЭС

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Сертификаты на жилье получат три жителя Северной Осетии из числа переселенцев из районов Крайнего Севера и пять чернобыльцев. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и архитектуры республики Георгий Атаров.

"До конца года сертификаты на жилье получат три переселенца из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Накануне сертификат уже получил один житель. Всего в очереди на получение сертификатов среди выехавших из районов Крайнего Севера стоят 17 человек", - сказал Атаров.

Кроме того, в очереди на получение сертификатов находятся девять человек из числа жителей республики, подвергшихся радиационному воздействию после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Уже два человека получили сертификаты с начала года, еще пятеро получат в ближайшее время.

Выдача сертификатов выполняется в рамках реализации государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". С 2019 года сертификаты на жилье были выданы 22 чернобыльцам и 11 выехавшим из районов Крайнего Севера.

Сумма жилищного сертификата по данным категориям граждан зависит от количества членов семьи. На одиноко проживающего положено 33 кв. м, на семью из двух человек - 42 кв. м, если семья больше трех человек, то на каждого члена семьи по 18 кв. м. Стоимость квадратного метра - средняя по России.