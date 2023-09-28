В Кисловодске открыли управление ФАДН по Северному Кавказу, Крыму и Севастополю

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов отметил, что работа нового подразделения ведомства будет основываться на принципах взаимоуважения и открытости

ПЯТИГОРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю открылось в Кисловодске.

"Агентство стало ближе к регионам-форпостам, которые стоят на страже наших границ. И на фоне усиливающихся попыток оказать влияние на сферу межнациональных отношений в РФ со стороны недружественных стран, которые после начала специальной военной операции начали активно распространять идеи сепаратизма и экстремизма - это своевременное решение, которое поможет нам укрепить ситуацию в этноконфессиональной сфере и позволит более точно сфокусироваться на данных субъектах", - сказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов, слова которого процитировали в пресс-службе новой организации.

Баринов отметил, что один из первых территориальных органов ФАДН будет систематично работать с органами власти регионов и органами местного самоуправления, с институтами гражданского общества, представителями экспертного и научного сообщества, неформальными лидерами общественного мнения и религиозными деятелями. Он обратил внимание, что работа нового подразделения ведомства будет основываться на принципах взаимоуважения и открытости.

"Мы отмечаем рост количества информационных поводов, которые направлены на подрыв межнационального мира и согласия, вовлечения жителей нашей страны в экстремистскую деятельность. Соответственно, цели и задачи нашего управления - это максимально плотное взаимодействие с органами власти субъектов РФ, входящих в СКФО, решение задач по реализации стратегии государственной национальной политики, профилактика экстремистской деятельности", - сказал журналистам помощник руководителя ФАДН России Олег Серегин.