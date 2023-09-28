Нижний Новгород и Хэфэй намерены вместе работать над сохранением экосистемы парков

В частности, планируется организовать работу экспертов по экологической защите, восстановлению городских парков и поддержанию биоразнообразия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Руководитель дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода Александр Чикаев и директор бюро Хэфэйского лесного хозяйства и ландшафта Чжан Шицзюнь подписали соглашение о сотрудничестве в области сохранения экосистемы парков, сообщает пресс-служба администрации российского города.

"В рамках соглашения стороны договорились о совместных научно-практических разработках по экологической защите и восстановлению городских парков с использованием различных платформ для исследования, обмене опытом и достижениями в области экологической деятельности", - говорится в сообщении.

Также предполагается разработать механизм регулярных профессиональных обменов и организовать работу экспертов по экологической защите, восстановлению городских парков и поддержанию биоразнообразия.

Чикаев отметил, что подписание соглашения поможет городам укрепить побратимские связи, эффективно совершенствовать и развивать инфраструктуру парков в наших городах. "Хэфэй - очень красивый, зеленый и развивающийся город. Благодарим наших партнеров за радушный прием и будем рады познакомить коллег с нижегородскими парками и рабочими практиками по их содержанию во время ответного визита", - приводятся в сообщении слова Чикаева.

В администрации напомнили, что в китайском городе-побратиме ранее открылся парк Нижнего Новгорода.