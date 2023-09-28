В Москве привели в порядок территорию возле прудов-регуляторов в Марьине

В частности, там сделали широкие тротуары, зоны отдыха с лавочками и установили пандусы для маломобильных горожан

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новые общественные пространства создали рядом с 16 прудами-регуляторами в Марьине на юго-востоке столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Закончили основные работы на территориях рядом с 16 прудами-регуляторами в районе Марьино. По сути, создали новые комфортные общественные пространства, где люди любого возраста могут гулять, отдыхать и заниматься спортом", - написал он.

Мэр уточнил, что там сделали широкие тротуары, зоны отдыха с удобными лавочками, установили пандусы для маломобильных горожан, оборудовали 26 спортивных и детских площадок, а также площадку для выгула собак. Кроме того, отремонтировали 15 пешеходных мостов через пруды, очистили и привели в порядок сами водоемы.

Мэр отметил, что в общественных пространствах установлено дополнительное освещение, а воздушные кабельные линии убраны под землю. "Поздней осенью высадим деревья и кустарники, а в ближайшее время в зонах отдыха разместим беседки", - добавил он.