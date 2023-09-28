Депутаты Думы обсудили с Кравцовым ситуацию с обеспечением школ учебниками

Глава Минпросвещения РФ сообщил, что каждое обращение о нехватке учебников "точечно прорабатывается с регионами и муниципалитетами"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в ходе закрытой части пленарного заседания обсудили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым ситуацию с обеспечением школ в регионах учебниками. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 28 сентября обсудили с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым ситуацию с обеспечением школ в регионах учебниками. Поручение пригласить профильного министра дал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующие обращения поступали депутатам из регионов", - говорится в сообщении.

"Нам крайне важно, что министр просвещения услышал: есть проблема с учебниками, она не надуманная. К нам обращаются избиратели - родители, педагоги", - заявил Володин, которого цитирует думская пресс-служба. По его словам, такой диалог с Министерством просвещения РФ даст возможность урегулировать ситуацию с обеспечением школ учебниками.

В свою очередь Кравцов в общении с депутатами отметил, что каждое обращение о нехватке учебников "точечно прорабатывается с регионами и муниципалитетами". "По большинству проблемных вопросов местные власти отреагировали оперативно и провели доукомплектацию библиотек: докупили недостающие учебники или взяли из резервного фонда муниципалитетов", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о нехватке учебников в школах в нескольких российских регионах и призвала Министерство просвещения России проанализировать, почему возникла такая ситуация.