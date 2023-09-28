Взыскание с Козловского долга по иску агентства недвижимости вступило в силу

Размер долга составляет 400 тыс. рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы о взыскании с актера Данилы Козловского 400 тыс. рублей по иску агентства недвижимости "БЦ Машкова, 13". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда апелляционной инстанции.

"Судебное постановление оставлено без изменения, жалоба представителя Козловского - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

20 декабря прошлого года районный суд частично удовлетворил иск ООО "БЦ Машкова, 13" к Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи и взыскал с него 400 тыс. рублей. Истец просил взыскать более 800 тыс. рублей.

Как сказано в материалах дела, Козловский приобрел квартиру в жилом комплексе "Современник" через агентство "БЦ Машкова, 13", однако вскоре оно заявило о своем банкротстве. Через некоторое время управляющий от имени агентства подал в суд на актера, заявив, что у него имеется задолженность по договору купли-продажи. Актер это опровергал.

Всего ООО "БЦ Машкова, 13" подало в суд на 20 человек. Компания требует оплаты долгов в размере от 1,5 млн до 6 млн рублей за недвижимость на улице Машкова. По мнению конкурсного управляющего, новые владельцы не до конца рассчитались за приобретенные апартаменты.