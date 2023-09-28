Подмосковная станция скорой помощи получила еще 16 новых автомобилей

Их направят на 13 подмосковных подстанций

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московская областная станция скорой медицинской помощи получила от Минпромторга 16 автомобилей для оперативного оказания помощи пациентам. Они будут направлены на 13 подмосковных подстанций, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В городские округа поступило еще 16 новых машин скорой помощи. Автомобили Московская областная станция скорой медицинской помощи получила от Минпромторга: 14 - ГАЗ Next и 2 - ГАЗ Соболь. Уже на следующей неделе они выйдут на линию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые автомобили направлены на 13 подмосковных подстанций. Транспортные средства укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам.

"Когда речь идет о спасении жизней, нужно учитывать все, что позволяет нашим специалистам на 100% выполнить свою миссию. Так, для службы скорой медицинской помощи мы ремонтируем посты и подстанции, строим новые объекты, модернизируем автопарк. По поручению президента в прошлом году закуплено 123 новых автомобиля, а всего за последние три года - более 600. План на этот год - 119 машин. В том числе 36 поставит Минпромторг - благодаря федеральной программе подмосковная скорая помощь получает современные отлично оснащенные автомобили. Что важно - вся техника российского производства. 30 машин уже переданы подмосковным подстанциям СМП, еще 89 отправим до конца года", - привели в тексте слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что в марте на подстанции Московской области от Минпромторга была передана первая партия из 14 машин.