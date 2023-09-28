Защищавший каноническую УПЦ журналист Ян Таксюр получил российский паспорт

Руководитель управления по работе с государственными структурами синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Павел Лебедев заявил, что предоставление гражданства рассматривают "как знак признания его многолетних трудов во имя единства русского православия и мира между народами России и Украины"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Киевский журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр, прибывший в Россию в результате обмена пленными, в четверг получил российский паспорт. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления по работе с государственными структурами синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Павел Лебедев.

"Предоставление Яну Ильичу Таксюру российского гражданства и паспорта мы рассматриваем как знак признания его многолетних трудов во имя единства русского православия и мира между народами России и Украины, а также как свидетельство готовности российских властей выступить в защиту тех, кто говорит правду о сложившейся плачевной ситуации на Украине", - сказал Лебедев, присутствовавший на церемонии.

Он отметил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл очень близко к сердцу воспринял ситуацию с заключением под стражу Таксюра, который "принципиально выступал в защиту единства русского православия". Предстоятель Русской православной церкви, отметил Лебедев, лично обращался к российским властям с просьбой о содействии в обмене киевского публициста и, затем, по поводу оформления для него российского гражданства.

Ян Таксюр пропал 10 марта 2022 года, позднее стало известно, что он помещен в киевское СИЗО. Его супруга неоднократно обращалась к международным правозащитным организациям с просьбой о содействии в его освобождении. 13 августа 2022 года Таксюра освободили под залог в 1,2 млн гривен (около $32,5 тыс.). Как сообщал Союз православных журналистов (СПЖ) Украины, в сентябре 2022 года он перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием.

24 мая 2023 года Шевченковский суд города Киева признал литератора виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы. На следующий день, 25 мая, писатель был обменян на украинских военнопленных при активном содействии Русской православной церкви.

Таксюр неоднократно выступал в украинских СМИ в поддержку канонической УПЦ, а также с критикой действий представителей раскольнической Православной церкви Украины и Константинопольского патриархата. Сам журналист называл уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. 26 июля Таксюр выступил на заседании Совета Безопасности ООН по теме гонений в отношении УПЦ.