Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Саратовской области превышен на 87%

За неделю в регионе зарегистрировали более 22 тыс. случаев заболевания

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Саратовской области превышен почти на 90%. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

"Эпидемиологический порог по совокупному населению превышен чуть более чем на 87%. Причем, чем люди старше, тем они больше болеют. Наибольшее превышение эпидпорога - в возрастной группе 15 лет и старше, там превышен - почти 207%. В то время как в группе от 0 до 2 лет превышен лишь на 11,3%", - сказал замминистра.

Он отметил, что на прошлой неделе в регионе зарегистрировали более 22 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Как сообщила пресс-служба министерства образования Саратовской области, в связи с распространением ОРВИ и гриппа, по состоянию на 28 сентября, в регионе на карантин полностью закрыты два детских сада и 15 школ. Кроме того, закрыты восемь групп в шести детских садах и 286 классов в 83 школах.