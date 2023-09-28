В 2024 году в Астраханской области стартуют организованные гастрономические туры

Маршрут будет состоять из пяти-семи объектов с проведением дегустаций и кулинарных мастер-классов

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Организованные гастрономические туры, куда войдут посещение местных ресторанов и кафе с возможностью дегустации блюд и участие в различных кулинарных мастер-классах, начнутся в Астраханской области в 2024 году. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Лейсан Шафикова.

"У нас и сейчас есть точки, которые уже принимают гостей нашего региона. Это и осетровые фермы, и производственные цеха по икре, и кафе, в которых проводят мастер-классы по приготовлению ухи. Эти объекты включены в некоторые туры как дополнение к основной туристической программе, например, к экскурсии в Астраханский кремль. Мы предлагаем предоставить астраханцам и гостям региона возможность оценить популярные астраханские блюда во время прохождения специального тура только по гастрономическим точкам, состоящего из пяти-семи объектов с проведением дегустаций и кулинарных мастер-классов", - сообщила Шафикова, уточнив, что такие организованные маршруты начнутся в 2024 году.

Она пояснила, что совместно с туроператорами разрабатываются локации, проводится работа с объектами общепита, готовыми работать в этом направлении, прорабатывается единый маршрут, удобный для всех участников тура.

"Основная наша стратегическая задача - "перепрофилировать" туристов, сделать акцент, что Астрахань - это не только рыбалка. Это Астраханский кремль, прекрасные виды архитектуры, длинный теплый сезон, который начинается в конце марта и заканчивается в ноябре. Перспективность развития гастротуризма здесь связана с наличием известных за пределами региона вкусных "фишек" - это рыба, икра, арбузы, овощи. В результате переплетения традиций нашего многонационального региона сформировалась особая культура приготовления по-настоящему уникальных блюд и рецептов, которые мы готовы показать", - добавила Шафикова.

По данным областных властей, туристический интерес к Астраханской области с каждым годом растет. В 2022 году область вошла в десятку лидеров по росту турпотока в стране. Регион также оказался в пятерке субъектов, удерживающих топовую динамику два года подряд. Согласно статистике, каждый пятый турист приезжает в период с апреля по май, каждый третий - с августа по октябрь, в среднем на четыре дня. Ежегодный турпоток в регион оценивается в 1,5 млн человек, большинство из которых - туристы, прибывшие с целью любительского рыболовства.