Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет 3 октября

В ней будут участвовать все территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Штабная тренировка по гражданской обороне, в которой будут участвовать все территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора, пройдет 3 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"3 октября 2023 [года] все территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора, как и другие звенья РСЧС, примут участие в ежегодной штабной тренировке по гражданской обороне", - говорится в ответе на запрос агентства.

В четверг Telegram-канал Baza со ссылкой на указ руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сообщил о проведении 3 октября штабной тренировки. В публикации также приводится легенда учений, по которой в России завершилась общая мобилизация, на отдельных территориях ввели военное положение, также не исключается появление зон радиоактивного загрязнения. При этом данную легенду в пресс-службе Роспотребнадзора не стали комментировать.

Также о проведении штабной тренировки по гражданской обороне сообщили власти Саратовской области и Чувашии. Кроме того, в аппарате вице-губернатора по безопасности Ленинградской области тоже подтвердили участие региона.