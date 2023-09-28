В Тверской области создали общественную организацию ветеранов СВО

Целью ее работы станет, в частности, вовлечение участников спецоперации в жизнь региона

ТВЕРЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Региональную общественную организацию ветеранов специальной военной операции создали в Тверской области, сообщили в пресс-службе областного управления Минюста России.

"Начальник управления Минюста России по Тверской области Евгений Орловский вручил свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации председателю организации Антону Сухову", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, целью работы новой организации станет, в том числе, объединение участников СВО для защиты их прав, представления интересов, вовлечения в общественную жизнь региона и страны. Также она будет заниматься патриотической деятельностью.

В Тверской области предусмотрен комплекс мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Они могут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия региона, вне очереди обслуживаться в больницах и поликлиниках, имеют первоочередное право на устройство ребенка в дошкольные учреждения, освобождаются от платы за детский сад, введены и другие меры поддержки. С 1 июня в регионе работает филиал Фонда "Защитники Отечества". За четыре месяца работы в Фонд за помощью и консультациями к специалистам обратились 963 человека.