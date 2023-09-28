Верховный суд РФ признал смерть от паленого алкоголя страховым случаем

Прецедентом стал случай жителя Оренбурга

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ пришел к выводу, что смерть от алкогольного отравления является страховым случаем.

Прецедентом стал случай жителя Оренбурга. Летом 2021 года он взял ипотеку и по ее условиям приобрел страховку от несчастных случаев и болезней (страховая компания обязалась погасить оставшийся долг, если наступит такое случай). В результате массового отравления метанолом, которое было зафиксировано в Оренбургской области в октябре 2021 года, заемщик умер. Как установило следствие, он приобрел "спиртосодержащий продукт, разлитый в пластиковую тару, не имеющую маркировки и этикеток, принес вышеуказанную жидкость в кафе, где добровольно и без посторонней помощи" распил ее, получил острое алкогольное отравление и умер. Эксперты нашли в жидкости метанол. На продавца завели уголовное дело по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Вдова обратилась в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения, ей было отказано. Тогда женщина обратилась в суд, который в итоге согласился со страховой компанией. "Суд первой инстанции исходил из того, что смерть застрахованного лица наступила в результате несчастного случая, на происхождение которого напрямую повлияло добровольное употребление застрахованным лицом спиртосодержащих, токсических веществ (суррогатов алкоголя с содержанием в них метанола)", - сказано в определении. Апелляционный и кассационный суды не нашли оснований для отмены этого решения.

В свою очередь Верховный суд РФ указал на недобросовестность страховщика, включившего в приложение к полису неопределенную норму.

Суд отметил, что мужчина купил разрешенный к продаже продукт, а не добровольно употребил токсические вещества, что является несчастным случаем. "Факт приобретения спиртосодержащей жидкости, разрешенной к употреблению у продавца, осуществлявшего предпринимательскую деятельность, связанную с продажей продуктов питания, не свидетельствует о добровольности приобретения для последующего употребления токсических веществ (метанола) с осознанием возможных последствий", - поясняется в определении.

Высшая судебная инстанция отправила дело на пересмотр.