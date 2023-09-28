Эксперт заявил о необходимости обучения студентов юрфаков работе с нейросетями

Декан международно-правового факультета МГИМО Никита Молчаков отметил, что при подготовке цифровых компетенций юриста необходимо создать отдельную дисциплину, которая научит студентов работать в информационных базах данных

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Студентов юридических факультетов необходимо научить использовать информационные технологии, в том числе ChatGPT, в образовательном процессе. Такое мнение выразил декан международно-правового факультета МГИМО Никита Молчаков на сессии на тему "Насилие в Сети: новые вызовы и проблемы квалификации" в рамках Казанского международного юридического форума.

"Мы должны объяснять ребятам, что информационные технологии упрощают работу юриста. То время, которое раньше юрист тратил на обработку информации, на ее поиск, - это все теперь может сделать компьютер, в том числе и при помощи многострадального ChatGPT. Поэтому наша задача - не запретить это, а научить студентов добросовестно использовать те или иные информационные технологии в образовательном процессе, потому что это одна из главных тенденций", - сказал он.

Молчаков также отметил, что при подготовке цифровых компетенций юриста необходимо создать отдельную дисциплину, которая научит студентов работать в информационных базах данных. "МГИМО отличается тем, что затрагивает не только отечественные базы данных, это "Гарант" и "Консультант", но и иностранные", - добавил он.

Казанский международный юридический форум проходит в столице Татарстана 28-29 сентября. Событие объединило представителей органов власти, юридического, педагогического и бизнес-сообществ, ученых из 10 стран и более 30 городов.