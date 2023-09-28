Жильцы дома под Владимиром, где погибли четыре человека, вернулись в квартиры

Специализированные службы провели санитарную обработку помещений дома

ТАСС, 28 сентября. Все жильцы многоквартирного дома в селе Энтузиаст Юрьев-Польского района Владимирской области, эвакуированные после гибели семьи из четырех человек, вернулись в квартиры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Все 65 человек, проживающих в данном доме, вернулись в свои квартиры. Их здоровью ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре региона добавили, что специализированные службы провели санитарную обработку помещений дома. Ранее сообщалось, что решение об эвакуации жителей было принято на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

20 сентября в одной из квартир жилого дома были обнаружены без видимых признаков насильственной смерти тела родителей и двух их сыновей 2018 и 2021 годов рождения. Региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По информации ряда местных СМИ, семья могла отравиться парами неизвестного вещества. Точную причину трагедии позволят определить судебно-медицинские, химические и другие экспертизы, назначенные в рамках расследования уголовного дела.