В Петербурге откроется выставка "Непокоренный Донбасс"

Открытие будет посвящено первому в современной отечественной истории празднику воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Выставка "Непокоренный Донбасс", на которой будут представлены экспонаты, собранные с 2014 года, в том числе вещи бойцов из зоны СВО, откроется 29 сентября в Музее истории войск Дома офицеров в Петербурге. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала художественный руководитель Дома офицеров ЗВО Ирина Смолина.

"Переступая порог этого зала, вы оказываетесь в реалиях СВО. <...> Здесь лежат бронежилеты, пробитые таблички указателей <...> Знамена, флаги, <...> будут демонстрироваться портреты бойцов, отдавших свои жизни во время СВО", - сказала Ирина Смолина. Она отметила, что на выставке будут представлены интерактивные окна с протретами погибших в СВО. "Я думаю, остановится зритель и отдаст дань памяти героям", - сказала Смолина.

Она добавила, что открытие выставки будет посвящено первому в современной отечественной истории празднику воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. "На открытие мы пригласили самых важных для нас людей, это ветераны боевых действий, школьники, юнармейцы, курсанты военных училищ, блокадники. Также выставку посетят представители исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области и представители "Ленинградского добровольца", которые и занимались организацией выставки", - сказала Смолина.

Выставка "Непокоренный Донбасс" - это созданная по инициативе АНО "Просветительский центр патриотического воспитания "Ленинградский доброволец" экспозиция, приуроченная ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Экспонаты выставки собирались в течение прошедших 9 лет и продолжают собираться до сих пор. Суммарно в фонде экспозиции числится более полутора тысяч экземпляров, включая и то, что пока не будет представлено на выставке.