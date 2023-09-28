Более 1 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа

Пройти вакцинацию можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Почти на четверть выполнили план по вакцинации населения Московской области от гриппа с начала прививочной кампании, уже привито более 1 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Месяц назад в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Вирус опасен осложнениями, к которым может привести. За это время прививку от него сделали более 1 млн человек", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что пройти вакцинацию можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах, которые работают вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов.

Как ранее сообщали в министерстве, всего от гриппа планируется привить порядка 4,5 млн жителей региона, включая 1 млн детей.