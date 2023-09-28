В Херсонской области появился местный онкорегистр

По словам замдиректора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Тиграна Геворкяна, регистр даст возможность тщательно отслеживать и анализировать случаи онкозаболеваний

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Региональный онкорегистр появился в Херсонской области на базе Генической ЦРБ, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"В регионе на базе Генической центральной районной больницы при участии экспертов Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России открылся региональный онкорегистр", - говорится в сообщении.

По словам замдиректора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Тиграна Геворкяна, регистр даст возможность тщательно отслеживать и анализировать случаи онкозаболеваний. Это повлияет на развитие онкологической службы на территории.

"Онкорегистр представляет собой систему учета и мониторинга всех пациентов с онкологическими заболеваниями. Он позволит определить регулярность и сроки повторных обследований пациентов, а также визитов к онкологу. В ближайшее время Минздрав Херсонской области закупит биопсийный пистолет - специальный инструмент для диагностики некоторых видов онкозаболеваний. Он позволит проводить биопсию под контролем ультразвукового наблюдения. Наличие этого оборудования поможет избежать маршрутизации пациентов в другие регионы", - приводит комментарий Геворкяна пресс-служба.