Минкультуры Украины и раскольническая ПЦУ представили новый перевод Библии на украинский

Текст перевода включает второканонические книги, который православная и католическая церкви включают в состав Ветхого завета

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры и раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) представили в Киеве новый перевод Библии на украинский язык. Как сообщило министерство на своем сайте, перевод подготовило Украинское библейское общество, в которое входит большинство действующих в стране христианских конфессий, включая каноническую Украинскую православную церковь.

"28 сентября в Национальном заповеднике "София Киевская" презентовали современный перевод Библии на украинский язык <...> Украинского библейского общества", - говорится в сообщении Минкультуры. Отмечается, что текст перевода включает второканонические книги, который православная и католическая церкви включают в состав Ветхого завета. Ведомство отмечает, что перевод готовился много лет, над ним работали переводчики, редакторы, языковеды, украинские и зарубежные ученые-библеисты.

На церемонии выступил глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, было зачитано приветствие премьера Украины Дениса Шмыгаля. И.о. министра культуры Украины Ростислав Карандеев сказал, что ведомство "присягнуло украинскому слову и Библии" и "будет продолжать деятельность, направленную на поддержку украинских церквей".

На презентацию были приглашены главы и предстоятели церквей православного, католического и протестантского направления и другие гости, передает Минкультуры.

В настоящий момент существуют несколько полных переводов Библии на украинский язык, все они сделаны в XX веке. Последний из них был представлен 2004 году раскольнической Украинской православной церковью Киевского патриархата (КП), его автором значится глава УПЦ (КП) Филарет.

На Украине проводится кампания против канонической УПЦ. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на ее запрет. Власти делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур - УПЦ (КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея, но не была признана ни Русской православной церковью, ни УПЦ.