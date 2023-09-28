В Москве у некоторых пользователей Android оказалась недоступна оплата парковки

Оплатить парковку можно через СМС, портал parking.mos.ru и паркомат

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Оплата парковки в Москве может быть временно недоступна некоторым пользователям Android по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В настоящий момент по техническим причинам у некоторых пользователей с ОС Android может быть временно недоступна оплата парковки в мобильном приложении "Парковки России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оплатить парковку можно через СМС, портал parking.mos.ru и паркомат. Для оплаты через СМС нужно отправить сообщение на номер 7757.

По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.