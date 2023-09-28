На ВДНХ открылась фотовыставка "Москва в сердце каждого"

Гости увидят творчество победителей и лауреатов конкурса - ребят в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих за рубежом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Выставка работ Международного конкурса детского творчества "Москва в сердце каждого", открылась на ВДНХ, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

"28 сентября на Главной выставке страны в Южном розарии открылась экспозиция работ Международного конкурса детского творчества "Москва в сердце каждого". Гости увидят творчество победителей и лауреатов конкурса - ребят в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих за рубежом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юные художники подготовили работы в различных техниках: акварель, пастель, графика, живопись или смешанная техника. Представлены рисунки на тему "Сказочные места Москвы", "Необычные достопримечательности Москвы" и "Старое в новом - рисуем Москву". Выставка будет работать до 2 октября. Отмечается, что цель проекта - популяризация российской культуры за рубежом.