28 сентября, 15:46

Кадыров сообщил о планах построить мечеть на улице имени своего отца в Москве

Глава Чечни отметил, что в столице проживает более 3 млн мусульман, и существует необходимость в строительстве новых религиозных объектов

ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным представил проект строительства мечети на улице имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Москве. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

"В ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово. Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих и отметил, что вопрос строительства мечети стоило поднять еще раньше", - написал Кадыров.

Он отметил, что в Москве проживает ориентировочно более 3 млн мусульман, и существует необходимость в строительстве новых религиозных объектов.

"Нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице. Это, в свою очередь, приводит к нарушению работы городских служб. Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства", - добавил он.

Глава Чечни выразил уверенность, что новость тепло воспримут не только мусульмане столицы, но и все верующие. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняМосква
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